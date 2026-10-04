Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві запускають човникові рейси міської електрички між правим та лівим берегами

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері.

У Києві запускають човникові рейси міської електрички між правим та лівим берегами
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Укрзалізниця запускає в Києві 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом.

Про це повідомляє Kyiv City Express

"З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости", - йдеться в повідомленні.

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця — на 1 або 2 коліях (слухайте уважно оголошення на станції). Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

Також для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.

"Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться", - зазначається в повідомленні. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies