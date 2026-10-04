У Києві запускають човникові рейси міської електрички між правим та лівим берегами

Укрзалізниця запускає в Києві 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом.

Про це повідомляє Kyiv City Express.

"З 5 по 9 жовтня призначаємо 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі, щоб ви могли швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости", - йдеться в повідомленні.

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця — на 1 або 2 коліях (слухайте уважно оголошення на станції). Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

Також для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.

"Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться", - зазначається в повідомленні.