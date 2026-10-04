В понеділок в Україні здебільшого без опадів, повітря прогріється до +21°

У північно-західній частині та в Карпатах місцями туман.

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В понеділок, 5 жовтня, в Україні без опадів, лише на півночі місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

На Київщині та в Києві переважно без опадів. По області місцями невеликий дощ

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.