Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у протидії дронам

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Берліні

Україна та Німеччина підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері протидії безпілотникам. У межах домовленостей Німеччина ширше використовуватиме український досвід.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Києві, пише Укрінформ.

"Ми також ще більшою мірою використовуватимемо український досвід у сфері протидії дронам. Для цього ми підписали відповідну угоду", – сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що оборонна співпраця між Україною та Німеччиною має двосторонній характер.

"Німеччина допомагає Україні, але й Україна допомагає Німеччині. Представники оборонної промисловості, які супроводжують мене сьогодні, навчаються на українському досвіді війни. І навпаки, німецькі та українські компанії створюють високотехнологічні спільні підприємства", – заявив він.

За словами Мерца, актуальність співпраці у сфері протидії БпЛА для Німеччини продемонструвала російська атака на аеропорт у Лейпцигу 4 серпня.