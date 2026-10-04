Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у протидії дронам

Україна та Німеччина підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері протидії безпілотникам. У межах домовленостей Німеччина ширше використовуватиме український досвід.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Києві, пише Укрінформ.
"Ми також ще більшою мірою використовуватимемо український досвід у сфері протидії дронам. Для цього ми підписали відповідну угоду", – сказав Мерц.
Канцлер наголосив, що оборонна співпраця між Україною та Німеччиною має двосторонній характер.
"Німеччина допомагає Україні, але й Україна допомагає Німеччині. Представники оборонної промисловості, які супроводжують мене сьогодні, навчаються на українському досвіді війни. І навпаки, німецькі та українські компанії створюють високотехнологічні спільні підприємства", – заявив він.
За словами Мерца, актуальність співпраці у сфері протидії БпЛА для Німеччини продемонструвала російська атака на аеропорт у Лейпцигу 4 серпня.
- У другій половині жовтня Україна очікує перші результати програми малих ракет, які планують використовувати для протидії реактивним дронам.