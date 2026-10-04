Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині

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Російські війська атакували Білозерку Херсонської області з артилерії. Є поранена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 росіяни обстріляли Білозерку з артилерії. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї – вибухова травма, а також осколкові поранення передньої черевної стінки", – ідеться у повідомленні.

Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.