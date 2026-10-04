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Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині

Ворог здійснив артилерійський обстріл.

Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Російські війська атакували Білозерку Херсонської області з артилерії. Є поранена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 росіяни обстріляли Білозерку з артилерії. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї – вибухова травма, а також осколкові поранення передньої черевної стінки", – ідеться у повідомленні.

Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.

  • У Херсоні внаслідок російських атак 4 жовтня постраждали двоє чоловіків. Ще одна жінка напередодні зазнала поранень під час обстрілу медзакладу в Білозерці.
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