Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині

Російські війська атакували Білозерку Херсонської області з артилерії. Є поранена.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:00 росіяни обстріляли Білозерку з артилерії. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї – вибухова травма, а також осколкові поранення передньої черевної стінки", – ідеться у повідомленні.
Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.
- У Херсоні внаслідок російських атак 4 жовтня постраждали двоє чоловіків. Ще одна жінка напередодні зазнала поранень під час обстрілу медзакладу в Білозерці.