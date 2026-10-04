СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів. Йдеться зокрема про контент, який фіксує російські удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо.

Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Служби безпеки України в Telegram

Такі записи можуть використовувати не лише російські пропагандисти, а й військові РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали для коригування повторних ударів.

Окрім того публікація такого контенту карається законом. В контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Оперативники СБУ системно відпрацьовують такі та притягують їхніх авторів до відповідальності.

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" - зазначили в СБУ.