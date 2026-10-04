На Полтавщині виявляють уламки російських повітряних цілей

У різних районах області працюють відповідні служби, які знешкоджують небезпечні уламки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом 4 жовтня у різних районах Полтавської області виявляють уламки російських повітряних цілей. Деякі з них містять бойову частину.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, усі відповідні служби працюють над безпечним знешкодженням виявлених боєприпасів.

Очільник ОВА закликав мешканців області не наближатися до підозрілих предметів у разі їх виявлення та одразу повідомляти про них екстрені служби за номерами 101 або 102.