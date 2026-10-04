Росіяни знову масовано атакували Суми КАБами, є постраждалі

Під атакою опинились житлові будинки в приватному секторі.

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Росіяни нанесли по Сумах масованого авіаудару 6-ма КАБами. Щонайменше шість людей постраждали.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Атака сталась близько 14:00 год. Зафіксовані влучання у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. На обох локаціях виникли пожежі.

Під ударом опинились житлові будинки в приватному секторі міста.

За попередніми даними, 6 людей постраждали, двоє з них тяжко поранені.

Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються. Наслідки встановлюються.

Що відомо про атаку на Суми 4 жовтня: