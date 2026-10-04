Росіяни знову масовано атакували Суми КАБами, є постраждалі

Росіяни нанесли по Сумах масованого авіаудару 6-ма КАБами. Щонайменше шість людей постраждали.
Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Атака сталась близько 14:00 год. Зафіксовані влучання у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. На обох локаціях виникли пожежі.
Під ударом опинились житлові будинки в приватному секторі міста.
За попередніми даними, 6 людей постраждали, двоє з них тяжко поранені.
Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються. Наслідки встановлюються.
Що відомо про атаку на Суми 4 жовтня:
- Російські війська уранці спрямували п'ять керованих авіабомб по Сумській громаді. Один із ударів припав поблизу багатоповерхового будинку. Постраждали 13 людей, серед них - дитина.
- Пізніше, удар ворожого БпЛА попередньо, "Герані", зафіксовано по одному з підприємств міста у Ковпаківському районі. Влучання відбулося по приміщенню котельні. Загинув 52-річний працівник підприємства.