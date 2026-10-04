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Росіяни знову масовано атакували Суми КАБами, є постраждалі

Під атакою опинились житлові будинки в приватному секторі.

Росіяни знову масовано атакували Суми КАБами, є постраждалі
Наслідки авіаудару по Сумах 4 жовтня
Фото: Сергій Кривошеєнко/Telegram

Росіяни нанесли по Сумах масованого авіаудару 6-ма КАБами. Щонайменше шість людей постраждали.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Атака сталась близько 14:00 год. Зафіксовані влучання у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. На обох локаціях виникли пожежі.

Під ударом опинились житлові будинки в приватному секторі міста. 

За попередніми даними, 6 людей постраждали, двоє з них тяжко поранені. 

Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються. Наслідки встановлюються.

Що відомо про атаку на Суми 4 жовтня:

  • Російські війська уранці спрямували п'ять керованих авіабомб по Сумській громаді. Один із ударів припав поблизу багатоповерхового будинку. Постраждали 13 людей, серед них - дитина.
  • Пізніше, удар ворожого БпЛА попередньо, "Герані", зафіксовано по одному з підприємств міста у Ковпаківському районі. Влучання відбулося по приміщенню котельні. Загинув 52-річний працівник підприємства.
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