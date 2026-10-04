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Зеленський анонсував результати програми малих ракет проти реактивних дронів у другій половині жовтня

У разі успішних випробувань Україна зможе перейти до масованого виробництва ракет-перехоплювачів.

Зеленський анонсував результати програми малих ракет проти реактивних дронів у другій половині жовтня
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

У другій половині жовтня Україна очікує перші результати програми малих ракет, які планують використовувати для протидії реактивним дронам. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише "Інтерфакс-Україна".

"Далі малі ракети, програма малих ракет. Не буду казати зараз про назви. Їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця", – сказав Зеленський.

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За словами президента, можливість перейти до масованого виробництва залежатиме від результатів випробувань.

"Але якщо буде результат, одразу ми зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", – зазначив він.

Зеленський також повідомив, що Україна працює над тим, щоб винищувачі F-16 використовували від 5 до 6 тисяч 20-мм снарядів на добу для протидії повітряним цілям.

Президент додав, що Україна веде переговори з Польщею та Францією щодо посилення протиповітряної оборони.

За його словами, наразі найвищий показник ефективності близько 30% збиття, демонструють дрони-перехоплювачі "Барс".

Також в Україні встановлюють турелі для протидії повітряним цілям. За словами Зеленського, 12 таких систем уже встановили у Києві, ще вісім планують встановити. В області наразі встановлено 50 турелей.

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