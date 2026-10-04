Зеленський анонсував результати програми малих ракет проти реактивних дронів у другій половині жовтня

У другій половині жовтня Україна очікує перші результати програми малих ракет, які планують використовувати для протидії реактивним дронам.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише "Інтерфакс-Україна".
"Далі малі ракети, програма малих ракет. Не буду казати зараз про назви. Їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця", – сказав Зеленський.
За словами президента, можливість перейти до масованого виробництва залежатиме від результатів випробувань.
"Але якщо буде результат, одразу ми зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", – зазначив він.
Зеленський також повідомив, що Україна працює над тим, щоб винищувачі F-16 використовували від 5 до 6 тисяч 20-мм снарядів на добу для протидії повітряним цілям.
Президент додав, що Україна веде переговори з Польщею та Францією щодо посилення протиповітряної оборони.
За його словами, наразі найвищий показник ефективності близько 30% збиття, демонструють дрони-перехоплювачі "Барс".
Також в Україні встановлюють турелі для протидії повітряним цілям. За словами Зеленського, 12 таких систем уже встановили у Києві, ще вісім планують встановити. В області наразі встановлено 50 турелей.
- Німеччина виділяє Україні більш ніж 1 млрд 300 млн євро в рамках нового пакета допомоги. Близько 1 млрд спрямують на спільне виробництво зброї, решта коштів піде на підтримку для української енергетики перед зимою.