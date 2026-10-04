Двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів на Запоріжжі

Росіяни атакували FPV-дронами Запорізький район. Двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
У Кушугумі внаслідок атаки пошкоджено територію садового товариства та дачний будинок. Загинув 79-річний чоловік, поранена 77-річна жінка.
У Новостепнянському ворожий дрон атакував вантажівку, яка рухалася вулицею. Водій загинув, ще один чоловік дістав поранення.
Автомобіль знищено, також загорілася суха рослинність. Рятувальники локалізували займання.
- Росіяни за добу завдали 745 ударів по Запорізькій області. Двоє людей поранені, пошкоджені житло, інфраструктура та автомобілі.