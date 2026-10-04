Сибіга подякував партнерам, посольства яких залишаються в Києві попри погрози Росії

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував партнерам України, дипломатичні місії яких залишаються в Києві попри погрози МЗС Росії.

Про це він написав у соімережі Х.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються й працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування", – Зазначив Сибіга.

One can watch three things forever: fire burning, water flowing, and Russian criminals trying to intimidate the diplomatic corps in Kyiv. This campaign failed six months ago, and it will fail again now. We are grateful to all our foreign colleagues who remain and work in Ukraine during these challenging times and refuse to yield to Russian intimidation. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 4, 2026