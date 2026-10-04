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Сибіга подякував партнерам, посольства яких залишаються в Києві попри погрози Росії

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві".

Сибіга подякував партнерам, посольства яких залишаються в Києві попри погрози Росії
Фото: Анна Стешенко

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував партнерам України, дипломатичні місії яких залишаються в Києві попри погрози МЗС Росії. 

Про це він написав у соімережі Х.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія зазнала невдачі ще пів року тому і зазнає її знову. Ми вдячні всім нашим іноземним колегам, які залишаються й працюють в Україні в ці складні часи та не піддаються на російські залякування", – Зазначив Сибіга. 

  • Напередодні МЗС Росії застерегло іноземних громадян і дипломатичний персонал від перебування в Україні, зокрема в Києві, заявивши, що по місту будуть завдані нові масовані удари.
  • Посолка ЄС Катаріна Матернова заявила, що представництво ЄС залишається в Києві, попри погрози Росії. Аналогічні заяви зробили інші країни
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