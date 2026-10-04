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Іран назвав сім умов для відкриття Ормузької протоки

Тегеран не відкриє протоку, доки США не виконають вимоги, викладені у червневій домовленості.

Іран назвав сім умов для відкриття Ормузької протоки
Фото: LBCI Lebanon

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Галібаф заявив, що Ормузьку протоку не відкриють доти, доки не будуть виконані сім умов Тегерана, заснованих на проміжній угоді зі США.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Позиція Ісламської Республіки Іран є цілком чіткою та твердою: Ормузьку протоку не буде відкрито, доки не будуть виконані наші сім умов, що ґрунтуються на Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному в Ісламабаді", – заявив Галібаф.

За його словами, нещодавно США передали Ірану свої пропозиції через посередника.

"Але вони повинні розуміти, що період затягування процесу та диктування односторонніх вимог закінчився", – додав спікер парламенту Ірану.

  • Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США.  
  • The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп висловлював сумніви щодо готовності Ірану виконати його вимоги та розглядав можливість відновлення авіаударів після проміжних виборів у США в листопаді.
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