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У Фінляндії через невідомий предмет в морі провели спецоперацію

Через операцію рух пасажирського порома до Таллінна затримався на кілька годин.

У Фінляндії через невідомий предмет в морі провели спецоперацію
Ракетний катер типу «Хаміна» у Балтійському морі
Фото: ВМС Фінляндії

Біля узбережжя столиці Фінляндії Гельсінкі у морі виявили невідомий предмет. Через спецоперацію з його вилучення рух пасажирського порома до Таллінна затримався на кілька годин.

Як пише фінське видання Yle, близько 19:20 3 жовтня прикордонники поінформували поліцію про металевий предмет у воді на південь від протоки Кустаанмієкка.

Поліція залучила Військово-морські сили Фінляндії, щоб встановити походження знахідки. Предмет відбуксирували на військову базу Сантахаміна для подальшого дослідження.

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За даними Helsingin Sanomat, предмет перебував на поверхні води та мав розмір близько 40 сантиметрів. Його виявили у фарватері, яким користуються пасажирські судна.

Операція вплинула на рух порома Viking XPRS, який мав о 20:00 вирушити з Гельсінкі до Таллінна.

За даними Yle, судно змогло вирушити лише близько 02:00 у неділю.

Попередньо ВМС Фінляндії встановили, що знайдений предмет, імовірно, є механічною деталлю від старого затонулого судна.

Після завершення операції обмеження в районі зняли, а поліція залишила місце події.

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