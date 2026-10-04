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Біля узбережжя США знайшли уламки медичного літака, який зник із радарів

На борту Gulfstream перебували шестеро людей: четверо громадян Канади та двоє громадян Бермудських островів.

Біля узбережжя США знайшли уламки медичного літака, який зник із радарів

Берегова охорона США виявила біля узбережжя острова Нантакет у штаті Массачусетс уламки медичного літака Gulfstream, який зник із радарів 3 жовтня.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

У Береговій охороні зазначили, що продовжують пошуки шістьох людей, які перебували на борту зниклого медичного транспортного літака.

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"Пошукові групи виявили біля узбережжя Нантакета уламки, які, як підтверджено, належать цьому літаку", – повідомили у відомстві.

Загалом на борту перебували шестеро людей, зокрема четверо громадян Канади та двоє громадян Бермудських островів.

У межах пошуково-рятувальної операції Берегова охорона США залучила літаки, гелікоптери та спеціальні рятувальні судна.

За приблизно 27 годин операції пошукові групи обстежили територію площею 4 258 квадратних кілометрів.

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