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Axios: США вислали двох іранських дипломатів, які відмовилися залишати країну після завершення Генасамблеї ООН

Держдеп вимагав, щоб Сполучені Штати покинула вся без винятків делегація з Тегерану.

Axios: США вислали двох іранських дипломатів, які відмовилися залишати країну після завершення Генасамблеї ООН
Державний департамент США
Фото: medium.com

США вислали з країни двох членів іранської делегації при ООН, які залишалися в Нью-Йорку після завершення Генасамблеї, попри вимогу Держдепу залишити США.

Про це пише Axios.

У понеділок, 28 вересня, Держдепартамент вимагав, щоб уся іранська делегація негайно залишила країну. Однак двоє дипломатів не виконали цю вимогу. 

У п'ятницю, 2 жовтня іранську місію при ООН повторно повідомили, що США знають про їхнє перебування в Нью-Йорку, і знову зажадали негайного виїзду. Один із дипломатів залишив США в п'ятницю ввечері, другий – у суботу вранці.

Американський посадовець в коментар для медіа заявив, що держсекретар Марко Рубіо "налаштований серйозно". За даними Axios, висилка стала черговим проявом напруженості між США та Іраном: дипломатичні зусилля щодо завершення війни зазнають значних труднощів.

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