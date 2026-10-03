Axios: США вислали двох іранських дипломатів, які відмовилися залишати країну після завершення Генасамблеї ООН

Держдеп вимагав, щоб Сполучені Штати покинула вся без винятків делегація з Тегерану.

США вислали з країни двох членів іранської делегації при ООН, які залишалися в Нью-Йорку після завершення Генасамблеї, попри вимогу Держдепу залишити США.

Про це пише Axios.

У понеділок, 28 вересня, Держдепартамент вимагав, щоб уся іранська делегація негайно залишила країну. Однак двоє дипломатів не виконали цю вимогу.

У п'ятницю, 2 жовтня іранську місію при ООН повторно повідомили, що США знають про їхнє перебування в Нью-Йорку, і знову зажадали негайного виїзду. Один із дипломатів залишив США в п'ятницю ввечері, другий – у суботу вранці.

Американський посадовець в коментар для медіа заявив, що держсекретар Марко Рубіо "налаштований серйозно". За даними Axios, висилка стала черговим проявом напруженості між США та Іраном: дипломатичні зусилля щодо завершення війни зазнають значних труднощів.