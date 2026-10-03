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У Португалії прокуратура перевіряє, чи законно США використовували військову базу під час конфлікту з Іраном

Зі скаргою на можливі порушення звернулася опозиційна партія «Лівий блок».

У Португалії прокуратура перевіряє, чи законно США використовували військову базу під час конфлікту з Іраном
прапор Португалії

Прокуратура Португалії розпочала розслідування щодо законності рішення уряду дозволити США використовувати авіабазу Лажеш на Азорських островах під час конфлікту з Іраном. 

Приводом для цього стала скарга опозиційної партії «Лівий блок», пише Reuters.

Давня угода Португалії зі США дозволяє Вашингтону використовувати базу без попереднього погодження у мирний час, однак із початком бойових дій Португалія має надавати окремий дозвіл. 

На відміну від Іспанії, Португалія погодила декілька транзитних рейсів для американських сил. Це рішення викликало критику з боку лівої опозиції і спровокувало політичні дебати щодо ролі Лісабона в операціях, пов'язаних із конфліктом.

У Генеральній прокуратурі країни підтвердили відкриття провадження після звернення представників «Лівого блоку». Представники опозиційної партії звернулися до правоохоронців ще у квітні, заявивши, що використання бази є грубим порушенням міжнародного права. Закони Португалії зобов'язують прокурорів розслідувати можливі порушення за наявності достатніх підстав.

Раніше очільник португальського МЗС заявляв, що країна не брала участі у конфлікті, а використання бази відповідало міжнародним нормам. За його словами, дозвіл надали лише після гарантій від Вашингтона, що всі операції матимуть оборонний характер і будуть спрямовані на військові цілі.

  • Авіабаза Лажеш розташована на португальському архіпелазі Азорські острови в Атлантичному океані. Вона є стратегічним транзитним вузлом для американських військових на основі оборонного договору 1951 року. Там дислокується 65-те авіаційне крило ВПС США, яке забезпечує підтримку операцій Сполучених Штатів, НАТО і союзників.
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