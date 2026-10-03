В Іспанії спалахнули масові протести через кризу з доступним житлом

Загалом відбулись близько 50 маршів, зокрема в Мадриді, Валенсії та Барселоні.

У суботу, 3 жовтня, в містах Іспанії відбуваються масові акції через житлову кризу. Протестувальники вимагають захисту орендарів, зниження вартості оренди та припинення виселень.

Про це пише BBC.

Загалом організували близько 50 маршів, зокрема в Мадриді, Валенсії та Барселоні.

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Протести посилилися після того, як парламент Іспанії відхилив запропоновані урядом Педро Санчеса термінові заходи у сфері житла. Серед них були призупинення виселень вразливих орендарів до 2030 року, продовження договорів оренди, підвищення податків для туристичного житла та обмеження купівлі нерухомості інвестиційними фондами.

Поштовхом до протестів стало виселення 87-річної жінки через різке підвищення орендної плати.

У Мадриді кількість учасників оцінили по-різному: профспілка орендарів заявила про 500 тисяч людей, тоді як представники влади говорять про 70 тисяч. У Валенсії під час акції сталися сутички з поліцією: за даними іспанських медіа, затримали п’ятьох людей, дев’ятеро правоохоронців отримали поранення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Контекст

Житлова проблема в Іспанії загострюється через дефіцит нерухомості. За оцінкою Банку Іспанії, країні бракує близько 700 тисяч будинків. За рік ціни на житло зросли на 12,2%, а оренда у 2025 році – на 8,5%. У Мадриді орендні ставки зросли на 9,7%.