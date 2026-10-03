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Екзитпол: "Об'єднаний список" прем'єра Латвії перемагає на виборах до Сейму

Андріс Кулбергс всіляко підтримує Україну і жорстко виступає проти Кремля.

Екзитпол: "Об'єднаний список" прем'єра Латвії перемагає на виборах до Сейму
Прем'єр-міністро Латвії Андріс Кулбергс
Фото: EPA/UPG

На виборах до Сейму Латвії найбільше голосів, за даними екзитполу, отримав "Об'єднаний список" чинного прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Опитування виборців на виході з дільниць провели національне інформаційне агентство LETA спільно з Латвійським суспільним ЗМІ (LSM) та Ризьким університетом Страдиня.

Дані екзитполу наводить LSM.

Згідно з результатами опитування, "Об'єднаний список" може отримати 35,6% голосів.

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До парламенту також, імовірно, проходять:

  • "Латвія на першому місці" – 11,3%,
  • "Прогресивні", – 11,1%,
  • "Суверенна влада"/"Младолатиші" – 10,8%, 
  • Національне об'єднання – 8,7% 
  • "Нова Єдність" – 6,7%.

Інші політичні сили, за даними екзитполу, не подолали 5-відсотковий бар'єр. 

Для опитування біля понад 70 виборчих дільниць по всій Латвії опитали більш як 6500 виборців. При цьому близько 30% респондентів не відповіли, за кого голосували.

Офіційні результати виборів мають оголосити після завершення підрахунку голосів. Центральна виборча комісія планує оприлюднити перші результати вночі, а попередні дані з більшості дільниць очікуються в неділю.

  • 16 травня 2026 року, після оголошення про відставку прем’єр-міністерки Евіки Сіліні, президент Латвії Едгарс Рінкевичс висунув Андріса Кулбергса кандидатом на посаду прем’єр-міністра та доручив йому сформувати нову коаліцію.
  • 28 травня 2026 року Сейм затвердив його на посаді прем’єр-міністра 66 голосами депутатів.
  • Кулбергс займає жорстку позицію щодо Росії та підтримує Україну у війні.
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