На виборах до Сейму Латвії найбільше голосів, за даними екзитполу, отримав "Об'єднаний список" чинного прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Опитування виборців на виході з дільниць провели національне інформаційне агентство LETA спільно з Латвійським суспільним ЗМІ (LSM) та Ризьким університетом Страдиня.
Дані екзитполу наводить LSM.
Згідно з результатами опитування, "Об'єднаний список" може отримати 35,6% голосів.
До парламенту також, імовірно, проходять:
- "Латвія на першому місці" – 11,3%,
- "Прогресивні", – 11,1%,
- "Суверенна влада"/"Младолатиші" – 10,8%,
- Національне об'єднання – 8,7%
- "Нова Єдність" – 6,7%.
Інші політичні сили, за даними екзитполу, не подолали 5-відсотковий бар'єр.
Для опитування біля понад 70 виборчих дільниць по всій Латвії опитали більш як 6500 виборців. При цьому близько 30% респондентів не відповіли, за кого голосували.
Офіційні результати виборів мають оголосити після завершення підрахунку голосів. Центральна виборча комісія планує оприлюднити перші результати вночі, а попередні дані з більшості дільниць очікуються в неділю.
- 16 травня 2026 року, після оголошення про відставку прем’єр-міністерки Евіки Сіліні, президент Латвії Едгарс Рінкевичс висунув Андріса Кулбергса кандидатом на посаду прем’єр-міністра та доручив йому сформувати нову коаліцію.
- 28 травня 2026 року Сейм затвердив його на посаді прем’єр-міністра 66 голосами депутатів.
- Кулбергс займає жорстку позицію щодо Росії та підтримує Україну у війні.