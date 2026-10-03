Андріс Кулбергс всіляко підтримує Україну і жорстко виступає проти Кремля.

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На виборах до Сейму Латвії найбільше голосів, за даними екзитполу, отримав "Об'єднаний список" чинного прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Опитування виборців на виході з дільниць провели національне інформаційне агентство LETA спільно з Латвійським суспільним ЗМІ (LSM) та Ризьким університетом Страдиня.

Дані екзитполу наводить LSM.

Згідно з результатами опитування, "Об'єднаний список" може отримати 35,6% голосів.

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До парламенту також, імовірно, проходять:

"Латвія на першому місці" – 11,3%,

"Прогресивні", – 11,1%,

"Суверенна влада"/"Младолатиші" – 10,8%,

Національне об'єднання – 8,7%

"Нова Єдність" – 6,7%.

Інші політичні сили, за даними екзитполу, не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Для опитування біля понад 70 виборчих дільниць по всій Латвії опитали більш як 6500 виборців. При цьому близько 30% респондентів не відповіли, за кого голосували.

Офіційні результати виборів мають оголосити після завершення підрахунку голосів. Центральна виборча комісія планує оприлюднити перші результати вночі, а попередні дані з більшості дільниць очікуються в неділю.

16 травня 2026 року, після оголошення про відставку прем’єр-міністерки Евіки Сіліні, президент Латвії Едгарс Рінкевичс висунув Андріса Кулбергса кандидатом на посаду прем’єр-міністра та доручив йому сформувати нову коаліцію.