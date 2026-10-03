Для удару начебто використали балістичні ракети та безпілотники.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Єменські хусити заявили, що в суботу, 3 жовтня, атакували об’єкт саудівської нафтової компанії Aramco у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За їхніми словами, для удару використали балістичні ракети та безпілотники.

Про це пише Reuters.

Хусити назвали атаку відповіддю на удари Саудівської Аравії по єменській столиці Сані та інших провінціях. Поблизу об’єкта Aramco в Ер-Ріяді було видно великий стовп диму та вогонь.

Водночас саудівська влада наразі не підтвердила атаку на об’єкт Aramco.