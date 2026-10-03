Єменські хусити заявили, що в суботу, 3 жовтня, атакували об’єкт саудівської нафтової компанії Aramco у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За їхніми словами, для удару використали балістичні ракети та безпілотники.
Про це пише Reuters.
Хусити назвали атаку відповіддю на удари Саудівської Аравії по єменській столиці Сані та інших провінціях. Поблизу об’єкта Aramco в Ер-Ріяді було видно великий стовп диму та вогонь.
Водночас саудівська влада наразі не підтвердила атаку на об’єкт Aramco.
- Саудівська Аравія розглядає можливість розпочати найближчими тижнями наступ проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. За даними Reuters, Ер-Ріяд розглядає два сценарії: обмежену операцію для повернення контролю над районом Баб-ель-Мандебської протоки або масштабніший наступ одразу на кількох напрямках.
- Операцію мають проводити підконтрольні Саудівській Аравії єменські сили за підтримки авіаударів. Залежно від масштабу можуть мобілізувати понад 100 тисяч військових. США вже надають Ер-Ріяду розвіддані для визначення цілей, однак безпосередньої участі американських та інших союзних сил у бойових діях не очікується.