Партія "Об'єднаний список" прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса впевнено перемагає на парламентських виборах у країні, які відбулися в суботу, 3 жовтня.
Про це повідомляє LSM.
Станом на 7:30 ранку в неділю, 4 жовтня, переважна більшість виборчих дільниць завершила підрахунок голосів – 1007 із 1059. За цими даними, шість списків кандидатів мають шанс потрапити до 15-го Сейму.
Партія прем'єр-міністра "Об'єднаний список" досі лідирує з показником 35,3%. За нею йдуть "Латвія – на першому місці" (LPV) із 13,1% та "Суверенна влада" із 11,8%.
На четвертому місці – "Національне об'єднання" (9%), далі йдуть "Прогресивні" (7,4%) та "Нова єдність" (6,3%).
Близьким до 5-відсоткового бар'єра, необхідного для проходження до Сейму, є також "Союз зелених і селян" із показником 4,5%.