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Партія прем’єра Латвії лідирує на парламентських виборах

"Об'єднаний список" Андріса Кулбергса набирає 35,3% голосів після підрахунку на 1007 із 1059 виборчих дільниць.

Партія прем’єра Латвії лідирує на парламентських виборах
Латвія
Фото: EPA/UPG

Партія "Об'єднаний список" прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса впевнено перемагає на парламентських виборах у країні, які відбулися в суботу, 3 жовтня.

Про це повідомляє LSM.

Станом на 7:30 ранку в неділю, 4 жовтня, переважна більшість виборчих дільниць завершила підрахунок голосів – 1007 із 1059. За цими даними, шість списків кандидатів мають шанс потрапити до 15-го Сейму.

Партія прем'єр-міністра "Об'єднаний список" досі лідирує з показником 35,3%. За нею йдуть "Латвія – на першому місці" (LPV) із 13,1% та "Суверенна влада" із 11,8%.

На четвертому місці – "Національне об'єднання" (9%), далі йдуть "Прогресивні" (7,4%) та "Нова єдність" (6,3%).

Близьким до 5-відсоткового бар'єра, необхідного для проходження до Сейму, є також "Союз зелених і селян" із показником 4,5%.

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