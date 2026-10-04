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СЗРУ: зростання ВВП Білорусі впало у вісім разів

Можливості білоруських підприємств значно обмежені через слабший інвестиційний попит в Росії та проблеми з логістикою.

СЗРУ: зростання ВВП Білорусі впало у вісім разів
Фото: СЗРУ

У серпні зростання ВВП Білорусі впало майже у вісім разів – з 5,4% у липні до 0,7%. З початку року темп зростання знизився з 2,1% до 1,9%.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, посилаючись на дані аналізу білоруського проєкту Macro.by.

Це пояснюється коливаннями у сільському господарстві через нерівномірні темпи жнив. Збір білоруського зерна разом із ріпаком у серпні був майже на 24% меншим, ніж торік.

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У легкій промисловості виробництво скоротилося майже на 8%. Випуск продукції обробної промисловості зменшився у Мінську, Мінській, Могильовській та Вітебській областях.

На переробні галузі впливають слабший інвестиційний попит в Росії та проблеми з логістикою на російському ринку. Це суттєво обмежує можливості білоруських підприємств, орієнтованих на РФ.

"Споживання всередині країни поки зростає. Його підтримують бюджетні та квазібюджетні вливання і зниження відсоткових ставок", - зазначили в СЗРУ.

Macro.by оцінює, що за відсутності сильних зовнішніх шоків ВВП білорусі у 2026 році може зрости на 2–2,5%. 

  • В ООН зафіксували репресії білоруської влади проти інакодумців. Зазначається, що з 2020 року Білорусь здійснює масштабні і систематичні порушення прав людини.
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