Медіа: Ексканцлер Німеччини Шредер увійшов до наглядової ради російського "Гіперглобусу"

Німецькі політики розкритикували експолітика та звинуватили його у лобіюванні інтересів Росії.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер став членом наглядової ради російської компанії "Гіперглобус", яка працює на місцевому ринку після відокремлення російського бізнесу німецького холдингу Globus.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У серпні Globus підтвердив, що виділив свій бізнес у Росії в окрему компанію "Гіперглобус". Згодом стало відомо, що до наглядової ради російської фірми увійшов Шредер, який раніше обіймав керівні посади у великих російських компаніях, зокрема «Роснефті», та був пов'язаний з оператором газопроводу "Північний потік".

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Нова посада експолітика викликала критику в Німеччині. Депутат Бундестагу та експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав призначення Шредера "зрадою Європи та власної країни".

"Той, хто публічно й демонстративно тисне Шредеру руку, тим самим хоче показати свою позицію", – написав Кізеветтер у соцмережі X.

Професор політології Кельнського університету Томас Єґер також розкритикував Шредера, заявивши, що той отримав "нове лобістське замовлення" у Росії. Він також поставив питання щодо привітання експолітика президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як уточнює Deutsche Welle, ймовірно, йшлося про церемонію з нагоди 75-річчя Федерального конституційного суду Німеччини, яка відбулася 28 вересня в Карлсруе. Під час заходу Штайнмаєр потиснув руку Шредеру, який сидів у першому ряду.

Німецький економіст Ян Шнелленбах також дорікнув Шредеру за "безсоромність", поставивши під сумнів повідомлення про його стан здоров'я, через який експолітик нібито не міг постати перед німецьким судом.

Керівник дослідницького відділу Фонду науки й політики Яніс Клюґе припустив, що призначення Шредера може бути пов'язане з прагненням німецької материнської компанії захистити свої активи в Росії від можливої конфіскації.

"Шредер знову монетизує свій доступ до Путіна", – заявив Клюґе.

Шредера у Німеччині та інших країнах давно критикують за його зв'язки з Росією. Після завершення політичної кар'єри він працював у керівництві "Роснефті" та був пов'язаний із компанією-оператором "Північного потоку".