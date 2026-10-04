У Боснії і Герцеговині обирають президента Республіки Сербської

Президентські вибори можуть визначити подальший курс країни та вплинути на її європейську інтеграцію.

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Президентські вибори у Боснії та Герцеговині

У Боснії і Герцеговині в неділю стартували вибори, результати яких можуть визначити подальший політичний курс країни та співвідношення впливу Заходу і Росії. Одним із важливих питань залишається обрання наступника проросійського політика Мілорада Додіка.

Про це пише Financial Times.

Виборці обиратимуть представників трьох парламентів Республіки Сербської, Федерації Боснії і Герцеговини та загальнодержавного парламенту. Також вони обиратимуть трьох членів колективного президіуму країни та нового президента Республіки Сербської.

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Партія Додіка SNSD стикається з одним із найсерйозніших викликів за останні роки. Опозиційні сили об'єдналися навколо кандидата Бранко Блануші, який протистоятиме кандидату від SNSD, прем'єру Республіки Сербської Саво Мінічу.

За даними опитування Metrics Consulting, проведеного в середині вересня, Мініч випереджав Бланушу з результатом 49% проти 45%.

Водночас партія Додіка, ймовірно, залишиться найбільшою політичною силою в парламенті Республіки Сербської, хоча може втратити частину підтримки та зіткнутися з труднощами під час формування коаліції.

Експерт Балканського регіону Мілан Ніч із Німецької ради з міжнародних відносин назвав вибори потенційно переломним моментом для Боснії і Герцеговини. За його словами, результат може визначити, наскільки нова влада орієнтуватиметься на Захід та просуватиме переговори щодо вступу до ЄС.

Додіка, який протягом десятиліть впливав на політику боснійських сербів, звинувачують у прагненні домогтися виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини. Він також підтримує тісні відносини з Росією та регулярно зустрічається з президентом РФ Володимиром Путіним.

Цього тижня Путін зустрівся з Додіком і Мінічем та висловив їм підтримку. За даними уряду Республіки Сербської, російський президент також пообіцяв зберегти незмінними ціни на газ.

Політична ситуація в Боснії і Герцеговині залишається нестабільною через складну систему державного управління, створену Дейтонською мирною угодою 1995 року, яка завершила трирічну війну після розпаду Югославії.

Аналітики попереджають, що нова політична невизначеність може посилити нестабільність у всьому регіоні та ускладнити процес розширення Євросоюзу.