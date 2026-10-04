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На острові Крит за добу зафіксували близько 22 тисячі ударів блискавки

Через сильні дощі та грози на острові знищено значну частину сільськогосподарського виробництва.

На острові Крит за добу зафіксували близько 22 тисячі ударів блискавки
Ілюстративне фото
Фото: Анна Чернобай

Упродовж доби на острові Крит та в південній частині Егейського моря зафіксували близько 22 000 ударів блискавок. Місцева влада оцінює збитки після періоду сильних дощів та гроз. 

Про це повідомляє dpa, посилаючись на дані грецької метеорологічної служби.

Через погодні умови, значна частина сільськогосподарського виробництва на Криті була знищена, також затоплена значна частина доріг. Багато будинків пошкоджені, а в деяких районах були відключення електроенергії через негоду.

Метеорологи повідомили, що в районі Ретимно випало до 500 міліметрів опадів.

2 жовтня на острові Родос від удару блискавки померла німецька. Її чоловік отримав легкі травми.

Метеорологи повідомили, що сильні дощі в регіоні триватимуть ще кілька годин, потім умови покращаться.

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