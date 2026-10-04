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У Латвії завершили підрахунок голосів на виборах до Сейму

Перемогу здобула партія прем’єра. 

У Латвії завершили підрахунок голосів на виборах до Сейму
Засідання уряду Латвії (ілюстративне фото)
Фото: mk.gov.lv

У Латвії Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на виборах до Сейму. Більшість місць, як і передбачалося, здобуває проукраїнська партія прем'єр-міністра Андріса Кулбергса "Об’єднаний список".

Про це повідомляє Delfi

На другому місці – партія "Латвія на першому місці", яку в 15-му Сеймі представлятимуть 17 депутатів. За нею йдуть "Суверенна влада"/"Младолатиші" з 15 мандатами та "Національне об’єднання" з десятьма мандатами.

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Партія "Прогресивні" отримала 10 мандатів у 15-му Сеймі, а "Нова єдність" – сім.

До моменту, коли ЦВК підрахувала голоси останнього виборчої дільниці, "Об’єднаний список" у наступному Сеймі попередньо було гарантовано 42 місця депутатів, а "Прогресивним" – дев’ять. Після підрахунку всіх голосів "Прогресивні" все ж отримали 10 мандатів, а "AS" – 41.

Таким чином, у наступному Сеймі будуть представлені шість політичних сил.

У виборах взяли участь 51,81 % виборців. 

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