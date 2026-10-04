Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

СЗРУ: російські експортери вугілля втрачають позиції на ринках

Росія втратила своє місце серед найбільших постачальників, тоді як поставки з Монголії зросли майже на 50%.

СЗРУ: російські експортери вугілля втрачають позиції на ринках
Фото: СЗРУ

Російські експортери вугілля втрачають позиції на ключових ринках. Це пов'язано зокрема з подорожчанням логістики та імпортними митами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Від початку року поставки російського вугілля до Китаю скоротилися на 10,8%, до 53,15 млн тонн. Росія втратила місце серед найбільших постачальників. В той час як імпорт із Монголії за цей період зріс на 48,9%, до 78,39 млн тонн, а поставки з Індонезії склали 121 млн тонн. Загалом Китай за вісім місяців імпортував 310 млн тонн.

Монголія нарощує поставки завдяки значно дешевшій логістиці та нульовим митам. Для російського вугілля в Китаї зберігаються імпортні мита на рівні 3–6%, тоді як для Монголії, а також Австралії та Індонезії в межах угод про вільну торгівлю діють нульові ставки.

За даними розвідки, найсильніше найближчим часом може постраждати експорт енергетичного вугілля. На нього одночасно тиснуть конкуренція з боку китайських шахт, імпортні мита та зростання транспортних витрат. Із жовтня в Росії знову підвищуються залізничні тарифи, а попит на напіввагони збільшує ціну їхнього використання.

Проблеми поширюються і на інші напрямки. За сім місяців російські експортери скоротили поставки коксівного вугілля до Туреччини на 30%, а в липні не відправили туди жодної партії. Однією з причин називають ускладнення судноплавства в Чорному морі. 

  • Китай погодився купити у США по 10 млн тонн вугілля у 2027 та 2028 роках. Домовленості були досягнуті після зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього тижня у Вашингтоні. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies