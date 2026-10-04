Посольство Польщі в Києві не змінюватиме режим роботи через погрози Росії, - МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що не планує змінювати режим роботи посольства у Києві через погрози Росії.
Про це повідомила пресслужба МЗ у соцмережі Х.
"Подальші погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать про те, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати нашу підтримку України. Однак такі дії, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росія не зуміє ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом", – йдеться у заяві.
МЗС наголошує, що Польща непохитно підтримує Україну, а також посилюватиме тиск на Кремль разом із союзниками.
- Раніше посолка ЄС Катаріна Матернова заявила, що представництво ЄС залишається в Києві, попри погрози Росії.
- Чехія також заявила, що не відкликатиме дипломатичну місію з Києва після чергових погроз Росії про масовані удари по Україні. Працівники посольства залишаються у столиці, а речник МЗС Чехії Адам Чьорго заявив, що подібні попередження Москви не є новими. За його словами, рішення ухвалюватимуть відповідно до внутрішніх кризових процедур, тоді як чеський посол у Києві навіть не скасував свою ранкову пробіжку.
- Напередодні МЗС Росії застерегло іноземних громадян і дипломатичний персонал від перебування в Україні, зокрема в Києві, заявивши, що по місту будуть завдані нові масовані удари.