Посольство Польщі в Києві не змінюватиме режим роботи через погрози Росії, - МЗС

"Росія не зуміє ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом".

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Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що не планує змінювати режим роботи посольства у Києві через погрози Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗ у соцмережі Х.

"Подальші погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать про те, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати нашу підтримку України. Однак такі дії, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росія не зуміє ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом", – йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що Польща непохитно підтримує Україну, а також посилюватиме тиск на Кремль разом із союзниками.