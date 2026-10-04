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На Дніпропетровщині росіяни за день вбили людину і ще чотирьох поранили

Ворог понад 70 разів бив по чотирьох районах області. 

На Дніпропетровщині росіяни за день вбили людину і ще чотирьох поранили
Фото: Дніпропетровська ОДА

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. 

Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Росіяни понад 70 разів били по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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У Дніпрі ворог атакував приміщення компанії зв’язку.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазини, адміністративна будівля, автозаправка, підприємство, автівка. Загинула людина. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 64-річного чоловіка. Чоловіки 28 і 61 років лікуються амбулаторно.

У Павлограді пошкоджений приватний будинок. Постраждав 45-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

У Синельниківському районі ворог цілив по Шахтарській, Покровській, Дубовиківській і Раївській громадах. Понівечені багатоквартирний будинок і автівки.

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