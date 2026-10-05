Російська "Бандероль" атакувала вночі Харків. Є потерпілі (оновлено)

В Індустріальному районі Харкова російська ракета-дрон "Бандероль" поцілила в багатоквартирний будинок. За інформацією станом на ранок, загинула одна людина, поранені ще шестеро.

Про удар повідомив мер міста Ігор Терехов. За уточненими даними, пошкоджено адміністративну будівлю та будинки.

«Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Індустріальному району міста. Виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі», – розповіли в ДСНС.

Раніше ворог атакував Київський район. Там зафіксовано влучання на відкритій території.

Останнім часом Росія частіше використовує для атак по Україні новий засіб – «Бандероль», який іноді називають ракетою-дроном. Атаки відбуваються переважно по Одещині та Харківщині. Також були випадки ударів по Києву та Дніпру. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Дешевий спам. Що треба знати про російські «Бандеролі», які наслідки влучань та чим їх збивати".