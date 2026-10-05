Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська "Бандероль" атакувала вночі Харків. Є потерпілі (оновлено)

За уточненими даними, загинула одна людина. 

Російська "Бандероль" атакувала вночі Харків. Є потерпілі (оновлено)
Уламок ракети "Бандероль" (ілюстративне фото)
Фото: Суспільне Харків

В Індустріальному районі Харкова російська ракета-дрон "Бандероль" поцілила в багатоквартирний будинок. За інформацією станом на ранок, загинула одна людина, поранені ще шестеро. 

Про удар повідомив мер міста Ігор Терехов. За уточненими даними, пошкоджено адміністративну будівлю та будинки.

«Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Індустріальному району міста. Виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі», – розповіли в ДСНС. 

Раніше ворог атакував Київський район. Там зафіксовано влучання на відкритій території.

Останнім часом Росія частіше використовує для атак по Україні новий засіб – «Бандероль», який іноді називають ракетою-дроном. Атаки відбуваються переважно по Одещині та Харківщині. Також були випадки ударів по Києву та Дніпру. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Дешевий спам. Що треба знати про російські «Бандеролі», які наслідки влучань та чим їх збивати".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies