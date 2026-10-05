​Вчора армія РФ втратила понад 2000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2020 солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 542 720 осіб.

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