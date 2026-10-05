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​Вчора армія РФ втратила понад 2000 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 542 720 осіб.

​Вчора армія РФ втратила понад 2000 солдатів
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2020 солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 штук спецтехніки. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 склали:

  • особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб 
  • танків – 12 393 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од.
  • артилерійських систем – 50 733 (+47) од.
  • РСЗВ – 2 182 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 688 (+2) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 157 985 (+727) од.
  • спеціальна техніка – 4 793 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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