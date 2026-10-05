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Уночі ворог масовано атакував промисловість і порти Одеської області

Також постраждав дачний сектор. 

Уночі ворог масовано атакував промисловість і порти Одеської області
Наслідки атаки в Одеській області
Фото: Олег Кіпер у Facebook

Вночі 5 жовтня Росія масовано атакувала Одеську область. Під ударами перебувала промислова і портова інфраструктура та дачний сектор.

Постраждалих немає. На місцях ударів були масштабні пожежі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Виникли масштабні пожежі. Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено», – йдеться у повідомленні.

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Росія масовано атакувала Одеську область
Фото: Олег Кіпер Facebook
Росія масовано атакувала Одеську область

Фото: Олег Кіпер Facebook

Станом на 8 ранку усі пожежі ліквідували. Вогнеборці працювали в надскладних умовах, з повторними сигналами повітряної небезпеки.

До ліквідації наслідків залучались понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України.

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