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На кордоні між Україною і Молдовою внаслідок обстрілу пошкоджено автобус (доповнено)

Снаряд зрикошетив від землі. 

На кордоні між Україною і Молдовою внаслідок обстрілу пошкоджено автобус (доповнено)
Фото: Google Maps

Прикордонна поліція Молдови повідомила про пошкодження автобуса снарядом біля КПП «Паланка - Маяки-Удобне», що на кордоні із Україною.

Як пише пресслужба поліції, сьогодні, 5 жовтня, в районі пункту пропуску Паланка-Маяки-Удобне стався інцидент після атаки Росії на українську інфраструктуру.

Там розповіли, що близько 09:38 поблизу пункту пропуску «Паланка» впав снаряд, який, вдарившись об землю, рикошетом влучив у автобус, припаркований біля бар'єру.

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За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну, а співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксовано.

Доповнення. У ДПСУ повідомили, що, крім автобуса, пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску.

Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» тимчасово призупинений. Найближчий пункт пропуску - «Старокозаче – Тудора».

Прикордонна поліція разом з Митною службою Молдови моніторять ситуацію і підтримують контакт з компетентними органами в Україні.

  • У Волинській області російський дрон впав неподалік українсько-польського кордону, поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин".
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