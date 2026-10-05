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На Чернігівщині унаслідок ударів РФ постраждали 5 осіб, хлопчик у важкому стані

Окупанти вдарили по будинках, автомобілю та зерносховищу.

На Чернігівщині унаслідок ударів РФ постраждали 5 осіб, хлопчик у важкому стані
Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області

Через удари росіян по Чернігівської області минулої доби постраждали пʼятеро цивільних людей, серед них  маленький хлопчик, який у важкому стані. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора близько 10:00 через атаку росіян ударним дроном у селі Носівської громади на Ніжинщині постраждали троє людей: 76-річна жінка, 55-річний чоловік і 10-річний хлопчик. У всіх термічні опіки. 

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Хлопчик був у реанімації, потім його перевели до столичної лікарні. Дитина у важкому стані, а жінка й чоловік лікуються амбулаторно. 

Знищений будинок, пошкоджені сусідні домогосподарства. 

Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області
Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області

Учора вдень ворог “Молнією” вдарив по цивільній автівці в селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади, де було двоє людей. Постраждала жінка, їй надали необхідну медичну допомогу. 

Увечері “Герань” вдарила по селу Яблунівської громади, що на Прилуччині. Постраждала жінка старшого віку, в неї гостра реакція на стрес. Пошкоджена оселя, пожежу там загасили. 

Вночі “Герань” влучила по зерносховищу в населеному пункті Седнівської громади Чернігівського району. Займання, яке виникло внаслідок, загасили.

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