Окупанти вдарили по будинках, автомобілю та зерносховищу.

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Через удари росіян по Чернігівської області минулої доби постраждали пʼятеро цивільних людей, серед них маленький хлопчик, який у важкому стані.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора близько 10:00 через атаку росіян ударним дроном у селі Носівської громади на Ніжинщині постраждали троє людей: 76-річна жінка, 55-річний чоловік і 10-річний хлопчик. У всіх термічні опіки.

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Хлопчик був у реанімації, потім його перевели до столичної лікарні. Дитина у важкому стані, а жінка й чоловік лікуються амбулаторно.

Знищений будинок, пошкоджені сусідні домогосподарства.

Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області

Учора вдень ворог “Молнією” вдарив по цивільній автівці в селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади, де було двоє людей. Постраждала жінка, їй надали необхідну медичну допомогу.

Увечері “Герань” вдарила по селу Яблунівської громади, що на Прилуччині. Постраждала жінка старшого віку, в неї гостра реакція на стрес. Пошкоджена оселя, пожежу там загасили.

Вночі “Герань” влучила по зерносховищу в населеному пункті Седнівської громади Чернігівського району. Займання, яке виникло внаслідок, загасили.