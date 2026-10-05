Ворог продовжує атакувати Київську область. Пошкоджено будинки і авто

За інформацією ОВА, минулося без потерпілих.

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Протягом доби російська армія атакувала в Київській області Фастівський і Броварський райони. У Фастівському пошкоджено три приватні будинки, машина, теплиця і дві господарчі споруди, повідомили в ОВА.

У Броварському районі пошкоджено автомобіль, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих внаслідок цих атак немає.

Російський щоденний дроновий терор столичного регіону триває з кінця серпня. Ворог атакує домівки, магазини, виробничі приміщення і інфраструктуру.

Внаслідок атак попередньої доби в Київській області пошкоджено школу, церкву, будинки.