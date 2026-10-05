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У Херсонській області росіяни поранили шістьох людей

Пошкоджені будинки, стільникова вежа, газопровід, сільгосппідприємство, мікроавтобус і автомобілі. 

У Херсонській області росіяни поранили шістьох людей
Наслідки російської атаки, ілюстартивне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонщину дронами, із артилерії та авіації. Поранені шестеро людей. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Приозерне, Олександрівка, Іванівка, Понятівка, Федорівка, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Урожайне, Чарівне, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Високе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також понівечили стільникову вежу, газопровід, сільгосппідприємство,  мікроавтобус та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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