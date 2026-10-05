На фронті за добу пройшло 177 боїв

Сили оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та ще один важливий об’єкт ворога.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Розпочалася 1685-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 1 ракетного та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрон-камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Реклама

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Василівське, Товстодубове, Мала Слобідка, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Уланове, Кучерівка, Ходине, Малушине, Бунячине, Безсалівка, Рижівка, Волфине, Рогізне, Писарівка, Нова Січ, Корчаківка, Храпівщина, Садки, Могриця, Миропілля Сумської області; Хрінівка, Янжулівка, Логи, Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Лісківщина та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили одну штурмову дію противника. Агресор завдав чотири авіаудари застосувавши 13 КАБ та здійснив 192 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, 13 з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Лиману та в напрямку населених пунктів Гоптівка, Тернова, Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи атаку в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили сім спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дерилове, Дробишеве, Зарічне та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в районі Миколаївки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Федорівка Друга.

Реклама

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Новоселівки та в напрямку Осикового, Миколайпілля, Райського, Торського, Новопавлівки.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Світле, Василівка, Молодецьке та в напрямку Ганнівки, Добропілля, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти три рази намагалися просунутися в районі Гуляйпільського та в бік населених пунктів Косівцеве, Копані.

На Оріхівському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції, атакуючи в районі Малої Токмачки та в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.