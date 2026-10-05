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Росія вдарила по Харківщині ракетами, дронами та із РСЗВ. Є жертва і поранені

Атаковані 11 населених пунктів.

Росія вдарила по Харківщині ракетами, дронами та із РСЗВ. Є жертва і поранені
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 12 людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 42-річний чоловік, зазнали поранень жінки 28, 39, 53 років та чоловіки 28 і 43 років, отримав гостру реакцію на стрес 41-річний чоловік; у сел. Золочів поранено 62-річну жінку і 45-річного чоловіка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 58 і 75 років; у сел. Борова поранено 65-річного чоловіка і 71-річну жінку. 

Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який 3 жовтня зазнав поранень у с. Руська Лозова Дергачівської громади. 

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Ворог атакував БпЛА і ракетами Шевченківський, Київський, Індустріальний райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 1 РСЗВ;
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 9 fpv-дронів;
  • 136 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Наслідки російських атак
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російських атак

У Харкові пошкоджені навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлова будівла, кафе, адмінбудівля.

В Богодухівському районі пошкоджені автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги в сел. Золочів, АЗС у с. Гавриші та приватний будинок у с. Цапівка. 

В Ізюмському районі пошкоджено теплиці у м. Балаклія, 15 приватних будинків в Ізюмі і автомобіль у сел. Борова. 

У Харківському районі пошкоджено автомобіль та магазин в м. Дергачі, а Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в с. Шестакове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 63 228 людей.

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