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У шести областях є відключення через російські обстріли

Українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний час.

У шести областях є відключення через російські обстріли
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок 5 жовтня є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 5 жовтня, станом на 09:30, воно було на 6,2% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Причина змін – хмарна погода у частині регіонів України. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 27 вересня.

Користування потужними електроприладами сьогодні радять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Для забезпечення стабільної роботи пошкодженого російськими обстрілами обладнання просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозують, але через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у частині областей ситуація може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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