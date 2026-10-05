Відновлено роботу інформаційних систем Державної міграційної служби

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Відновлено роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби.

Про це йдеться у пресрелізі міграційників.

Підрозділи Міграційної служби та відділення “Паспортного сервісу” працюють у штатному режимі відповідно до графіків.

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Усі сервіси та послуги, надання яких було тимчасово призупинено на період проведення технічних робіт, знову доступні.

Зазначається, що усі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними.

“Звернутися за послугою можна буде в інший зручний для вас час -додатково реєструватися в електронній черзі не потрібно”, – зазначається у повідомленні.

Офіційний сайт Державної міграційної служби та електронна черга запрацюють у найближчі години.