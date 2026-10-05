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У Карпатах біля гори Хом’як помер чоловік

Також під час спуску з гори Малий Ґорґан заблукала туристка.

У Карпатах біля гори Хом’як помер чоловік
Фото: надане Ярославом Юрчишиним

У Карпатах рятувальники допомогли туристці, яка заблукала, та транспортували тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

3 жовтня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу вершини гори Хом’як чоловікові стало зле, після чого він втратив свідомість.

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Рятувальники з Ворохти прибули до місця події та виявили чоловіка без ознак життя. 

Його тіло після проведення слідчих дій транспортували до села Татарів і передали працівникам поліції.

4 жовтня під час спуску з гори Малий Ґорґан туристка з Ізюма втратила орієнтир і заблукала. Жінка зателефонувала рятувальникам, які встановили її місцезнаходження, знайшли та супроводили до села Поляниця. Медичної допомоги вона не потребувала.

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