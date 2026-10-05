Можуть бути і інші потерпілі.

У Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та під приводом допомоги з податковими перевірками отримав від підприємця 280 тис. доларів США.

Як повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, чоловіка затримали у вересні 2026 року під час передачі 200 тис. доларів.

29-річний чоловік дізнався про податкові перевірки підприємця та його дружини, за результатами яких їм нарахували до сплати близько 32 мільйонів гривень. Із потерпілим фігуранта познайомив його батько, який тривалий час підтримував із підприємцем товариські стосунки. Він запевнив, що його син обіймає високу посаду в НАБУ та має зв’язки, які допоможуть вирішити ці питання.

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Підозрюваний представлявся працівником бюро, використовував юридичну термінологію, розповідав про наради з керівництвом і виконання особливих доручень. Зустрічі призначав поблизу будівлі НАБУ, а зміни місць пояснював специфікою своєї роботи. При цьому жодного службового посвідчення потерпілому не показував. Як встановили поліцейські, у правоохоронних органах чоловік ніколи не служив.

Фото: Нацполіція Затримання підозрюваного

Отримавши перші 25 тисяч доларів і дізнавшись про майно підприємця, підозрюваний почав вигадувати приводи для подальших платежів. Зокрема, переконував, що податкові перевірки є «замовленням» впливових осіб, а Бюро економічної безпеки розслідує щодо потерпілого кримінальне провадження. Нібито для протидії цим особам і припинення кримінального переслідування щоразу просив додаткові кошти.

Упродовж вересня 2025 — березня 2026 року потерпілий передав фігуранту загалом 280 тисяч доларів. Той стверджував, що кошти витрачаються на оскарження податкових рішень, домовленості з посадовцями, звільнення окремих працівників податкової, перенесення судових засідань та закриття провадження БЕБ. За даними слідства, отриманими грошима чоловік розпорядився як хотів.

Обіцяної допомоги в судових справах підприємець не отримав. Документів про закриття провадження підозрюваний також не надавав, хоча неодноразово запевняв, що має їх. Потерпілий звернувся до правоохоронців.

У вересні підозрюваний запропонував за додаткові 200 тисяч доларів організувати штучне банкрутство підприємця та його дружини, скасування штрафів і виведення активів з-під арешту. На останню зустріч він приніс підроблений документ Святошинського районного суду Києва про нібито закриття кримінального провадження щодо підприємця. Наявності провадження БЕБ, на яке посилався фігурант, слідчі не встановили.

Чоловіка затримали під час отримання цих грошей. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 998 тис грн. Прокурори клопотали про арешт, з можливістю внесення застави –11 млн грн.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку гроші

Йому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та закінченому замаху на шахрайство, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські виявили документи, які можуть свідчити про інших потерпілих. Ці відомості перевіряють.