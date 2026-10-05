Українські правоохоронці повідомили, що заблокували дев’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Затримали 15 осіб, яких підозрюють у організації оборудок.

Про це написали у пресслужбі СБУ.

На Київщині викрили лікаря-невропатолога – члена військово-лікарської комісії, який продавав підроблені медичні документи про наявність «важких діагнозів». На основі фіктивних діагнозів він вносив неправдиві відомості до медичних документів, що дозволяло чоловікам отримувати висновки про обмежену придатність до військової служби та уникати служби на бойових посадах.

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Фото: СБУ Затримання підозрюваних

На Прикарпатті кіберфахівці СБУ затримали начальника районного ТЦК та його заступника, які вносили неправдиві відомості до електронного реєстру військовозобов’язаних. Задокументували, як фігуранти мобілізували «на папері» або зняли з військового обліку вісьмох чоловіків.

У Вінницькій області затримали ще двох організаторів схеми нелегальної міграції чоловіків призовного віку до сусідньої країни. Один ділок за 20 тисяч доларів США на власному авто доставляв людей до прикордоння і забезпечував їх картою з маршрутом втечі через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів. Інший фігурант, працівник державної установи, за гроші обіцяв організувати виїзд чоловіків до країн Європи під виглядом «спортсменів» для участі у міжнародних змаганнях.

На Закарпатті викрили двох адміністраторок вайбер-групи із загальною аудиторією майже 3,5 тис. користувачів, які «зливали» локації мобільних груп правоохоронців і ТЦК та сприяли уникненню призову. Також у регіоні кіберфахівці СБУ затримали трьох організаторів каналу нелегального виїзду чоловіків призовного віку до Євросоюзу. Зокрема, за 6 тисяч доларів США ділки надавали чоловікам повний «супровід» – від місцевого залізничного вокзалу до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни ЄС через підготовлені стежки.

Крім цього, у Закарпатській області викрили ще одного фігуранта, який оформлював військовозобов’язаним незаконні «відрядження» за кордон під виглядом волонтерів. Для цього зловмисник використовував особисті зв’язки серед місцевих чиновників, які незаконно внесли щонайменше 44 потенційних призовників до відповідної електронної системи.

На Львівщині затримано мешканця Дніпра, який пропонував чоловікам два варіанти незаконного виїзду за кордон. Один передбачав переправу через річку до Молдови з подальшим виїздом до Румунії. Інший – проїзд з підробленими документами через блокпости до прикордонної зони, а далі перетин кордону з республікою Білорусь.

На Одещині співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях затримали директора транспортного підприємства та двох його спільників, які фіктивно працевлаштовували людей до себе із подальшим «бронюванням» від мобілізації.

Потім посадовці забирали зарплати «новоприбулих» водіїв, які не з’являлися на робочих місцях та не здійснювали рейсові поїздки.

Фото: СБУ Затриманий підозрюваний

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

чч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронних системах);

чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб або злочинною організацією);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.