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Укрзалізниця додасть 18 рейсів міської електрички між правим і лівим берегами Києва

Шатли курсуватимуть до 9 жовтня у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. 

Укрзалізниця додасть 18 рейсів міської електрички між правим і лівим берегами Києва

З 5 по 9 жовтня Укрзалізниця запускає 18 додаткових човникових рейсів “Kyiv City Express” Видубичі – Дарниця – Видубичі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. 

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На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця – на 1 або 2 коліях. Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. 

Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки. 

Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами.

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