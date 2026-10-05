За тиждень Росія вбила вісьмох мешканців Харківщини

У Харкові ворог пошкодив 24 приватні і 9 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, 2 магазини, торговий центр, офісну будівлю, електромережі, нежитлову будівлю, кафе, адмінбудівлю, 21 автомобіль.

Значні пошкодження зафіксували в Харківському районі: 27 приватних і 2 багатоквартирні будинки, 4 господарчі споруди, адмінбудівля, відділення пошти, 2 магазини, 13 автомобілів, автомобільний причіп.

Росіяни упродовж минулого тижня атакували 55 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків. Внаслідок обстрілів постраждали 87 людей, серед них – троє дітей. Восьмеро людей загинули.

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Постраждали 87 людей, з них – троє дітей.

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