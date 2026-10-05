За тиждень Росія вбила вісьмох мешканців Харківщини

Росіяни упродовж минулого тижня атакували 55 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків. Внаслідок обстрілів постраждали 87 людей, серед них – троє дітей. Восьмеро людей загинули.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок детонації вибухових пристроїв двоє чоловіків зазнали поранень.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 ракет;
- 5 РСЗВ;
- 15 КАБ;
- 10 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Ланцет»;
- 22 БпЛА типу «Молнія»;
- 85 fpv-дронів;
- 495 БпЛА (тип встановлюється).
Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, складську будівлю, медичний заклад, АЗС, 18 автомобілів, вантажний автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор.
Значні пошкодження зафіксували в Харківському районі: 27 приватних і 2 багатоквартирні будинки, 4 господарчі споруди, адмінбудівля, відділення пошти, 2 магазини, 13 автомобілів, автомобільний причіп.
У Харкові ворог пошкодив 24 приватні і 9 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, 2 магазини, торговий центр, офісну будівлю, електромережі, нежитлову будівлю, кафе, адмінбудівлю, 21 автомобіль.
Підрозділи ДСНС знешкодили 370 ворожих боєприпасів.