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За тиждень Росія вбила вісьмох мешканців Харківщини

Постраждали 87 людей, з них – троє дітей. 

За тиждень Росія вбила вісьмох мешканців Харківщини
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Росіяни упродовж минулого тижня атакували 55 населених пунктів Харківської області, зокрема і Харків. Внаслідок обстрілів постраждали 87 людей, серед них – троє дітей. Восьмеро людей загинули.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок детонації вибухових пристроїв двоє чоловіків зазнали поранень. 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 10 ракет;
  • 5 РСЗВ;
  • 15 КАБ;
  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 22 БпЛА типу «Молнія»;
  • 85 fpv-дронів;
  • 495 БпЛА (тип встановлюється).
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Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, складську будівлю, медичний заклад, АЗС, 18 автомобілів, вантажний автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор.

Значні пошкодження зафіксували в Харківському районі: 27 приватних і 2 багатоквартирні будинки, 4 господарчі споруди, адмінбудівля, відділення пошти, 2 магазини, 13 автомобілів, автомобільний причіп.

У Харкові ворог пошкодив 24 приватні і 9 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, 2 магазини, торговий центр, офісну будівлю, електромережі, нежитлову будівлю, кафе, адмінбудівлю, 21 автомобіль.

Підрозділи ДСНС знешкодили 370 ворожих боєприпасів.

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