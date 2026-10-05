Викрили зловмисниць, які поширювали у соцмережах інформацію про військових в Ужгородському районі

Жінки систематично публікували у соцмережах інформацію про місця несення служби військовослужбовців та проведення ними заходів із перевірки документів.

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У Закарпатській області прикордонники викрили двох зловмисниць, які поширювали інформацію про діяльність Сил Оборони.

Про це йдеться у пресрелізі Держприкордонслужби.

Правоохоронці встановили, що зловмисниці систематично публікували у соцмережах інформацію про місця несення служби військовослужбовців та проведення ними заходів із перевірки документів на території Ужгородського району.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігуранток. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність.

Жінкам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ “Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період”.

Наголошуємо: поширення інформації про місця перебування, пересування чи діяльність військовослужбовців під час воєнного стану може становити загрозу обороноздатності держави та тягнути за собою кримінальну відповідальність.