ОГП: На Закарпатті понад 76 га державної землі біля озер Солотвина вивели з користування держпідприємства

П’ятьом посадовцям повідомили про підозру у справі про незаконне оформлення земель.

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Понад 76 га державної землі біля солоних озер у Солотвині Закарпатської області незаконно вивели з користування державного підприємства. У справі п’ятьом посадовцям повідомили про підозру.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після встановлення нових меж площу земель державного підприємства з видобутку солі зменшили зі 135 до 59,3 га. Таким чином, понад 76 га державної землі опинилися поза його користуванням.

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Фото: ОГП

На цій території сформували понад 460 окремих земельних ділянок, частину з яких надалі передали у приватну власність.

Серед підозрюваних – ексголова селищної ради, посадовці держпідприємства та райдержадміністрації, державний кадастровий реєстратор і директор товариства, яке розробляло документацію із землеустрою.

Фото: ОГП

За матеріалами кримінального провадження, вони забезпечили виготовлення та затвердження документів, на підставі яких земельні ділянки зарахували до земель запасу селищної ради. Це, за версією слідства, створило можливість для подальшого оформлення у приватну власність ділянок, сформованих за рахунок державної землі.

Експертизи вже підтвердили незаконність виділення частини земель загальною площею 1,2 га. Законність оформлення решти ділянок наразі перевіряють.

Йдеться про територію навколо солоних озер Солотвина, яка має рекреаційне та курортне значення. Вода та лікувальні грязі озер характеризуються високою мінералізацією. На частині земель уже розташовані бази відпочинку.

Фото: ОГП

Залежно від ролі у справі підозрюваним інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією.

Наразі слідчі перевіряють законність формування та передачі у приватну власність усіх понад 460 земельних ділянок, а також зміни їхнього цільового призначення. Тривають експертизи та встановлюється можлива причетність інших осіб.

В ОГП нагадують, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.