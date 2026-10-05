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В Україні вперше збили російський реактивний БпЛА "Герань-5" роботизованою туреллю, – Ігнат

Під час роботи турелі використовують машинний зір та штучний інтелект для автоматичного наведення на ціль.

В Україні вперше збили російський реактивний БпЛА "Герань-5" роботизованою туреллю, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Повітряні сили ЗСУ заявили про перше успішне застосування роботизованих турелей для знищення російських реактивних безпілотників.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, роботизовані турелі вже змогли збивати реактивні безпілотники. Під час роботи вони використовують машинний зір та технології штучного інтелекту, що дозволяє автоматизувати наведення на ціль.

"Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5" з тих самих турелей. Застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дає можливість працювати навіть по реактивних БпЛА", – сказав Ігнат.

Речник зазначив, що наразі можливості застосування таких турелей обмежені через невеликий радіус їхньої роботи. Основним озброєнням роботизованих установок є кулемет.

За словами Ігната, це обмежує ефективність турелей на значних відстанях, однак технологію продовжують застосовувати для протидії безпілотникам.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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