Зеленський: Україна готує додаткові кроки для захисту проти ворожих атак

Україна готує додаткові кроки для захисту проти російських ударів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття «шахедів». Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", - заявив президент.

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Україна готує нові контракти по системах ППО та по ракетах для ППО. Зеленський закликав партнерів збільшити постачання антибалістики, для захисту інфраструктури.

"Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію", - додав глава держави.

За його словами, наразі Росія зосереджена лише на ударах по Україні й на дестабілізаційних заходах у Європі. Тому завданням США та партнерів є схилити РФ до дипломатії.

"Зараз треба всім лідерам, усім нам у Європі, всім в Америці, абсолютно усім партнерам зосередитись і саме зараз, у жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям", - йдеться в заяві.