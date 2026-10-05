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Зеленський: Україна готує додаткові кроки для захисту проти ворожих атак

Йдеться зокрема про нові контракти ППО та ракет.

Зеленський: Україна готує додаткові кроки для захисту проти ворожих атак
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Україна готує додаткові кроки для захисту проти російських ударів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття «шахедів». Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", - заявив президент.

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 Україна готує нові контракти по системах ППО та по ракетах для ППО. Зеленський закликав партнерів збільшити постачання антибалістики, для захисту інфраструктури.

"Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію", - додав глава держави.

 За його словами, наразі Росія зосереджена лише на ударах по Україні й на дестабілізаційних заходах у Європі. Тому завданням США та партнерів є схилити РФ до дипломатії.

"Зараз треба всім лідерам, усім нам у Європі, всім в Америці, абсолютно усім партнерам зосередитись і саме зараз, у жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям", - йдеться в заяві.

  • Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння Україні та визначення нових завдань для далекобійних операцій.
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