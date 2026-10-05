КМІС: зросла кількість опитаних українців, що відчувають розчарування і сором за владу

45 % опитаних українців вважають, що загалом справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Ще 40 % переконані, що правильно, а решта не змогла визначитися з позицією, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Востаннє таке опитування проводили в лютому 2024 року. Показники цього опитування й нового майже ідентичні: стало трохи менше тих, хто говорить про правильний напрямок (зниження з 44% у лютому 2024 року до 40% зараз), але без статистично значущої зміни частки тих, хто говорить про неправильний напрямок (46% тоді і 45% зараз).

«Натомість стало трохи більше тих, хто має невизначені думки (10% тоді і 15% зараз)», – йдеться у результатах.

Реклама

Серед тих, хто повністю довіряє президенту, 39 % вважають напрямок справ неправильним або не змогли визначитися з відповіддю. 61 % вважають його правильним. Серед тих, хто скоріше довіряє йому, до 54% стає менше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

Серед же тих, хто не довіряє президенту, більшість вважають напрямок справ неправильним.

Соціологи також дослідили емоції, які українці відчувають до влади. Учасникам опитування зачитали перелік з 12 почуттів або емоцій, з яких респондентів попросили обрати до трьох відповідей.

«Найбільше респондентів говорили про розчарування (44% серед усіх респондентів, ріст з 36% у грудні 2025 року) і сором (33%, ріст з 20%). Далі йдуть такі відповіді, як надія (23%, стільки ж було раніше), злість (20%, ріст з 14%), співчуття (16%, без змін), ненависть (14%, ріст з 11%), байдужість (12%, ріст з 7%). Відносно найменше респондентів говорили про симпатію (4%, без змін), сміх (4%, без змін), гордість (7%, без змін)», – йдеться в опитуванні.

Упродовж 12-21 вересня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення ГО «Форум» були додані запитання про напрямок справ у країні, що українці відчувають до нинішньої влади та деякі інші запитання. Опитали 1002 респонденти методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всій вільній території України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.