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Зеленський: США пропонують провести тристоронні перемовини до кінця жовтня

За словами президента, Україна підтвердила свою готовність.

Зеленський: США пропонують провести тристоронні перемовини до кінця жовтня
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

США пропонують провести зустріч між Україною і Росією до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі. Напередодні президент України обговорив це питання з американською переговорною групою.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом з Фрідріхом Мерцом.

"Вчора я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною", - зазначив Зеленський.

Поки очікується відповідь російської сторони щодо перемовин.

  • Раніше Зеленський заявляв, що тристороння зустріч України, Росії і США може відбутися в ОАЕ, Швейцарії, Туреччині та інших країнах. Запрошення є від різних країн.
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