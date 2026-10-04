Зеленський: США пропонують провести тристоронні перемовини до кінця жовтня

США пропонують провести зустріч між Україною і Росією до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі. Напередодні президент України обговорив це питання з американською переговорною групою.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом з Фрідріхом Мерцом.

"Вчора я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною", - зазначив Зеленський.

Поки очікується відповідь російської сторони щодо перемовин.