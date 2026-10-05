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Зеленський: Значну частину реактивних "Шахедів" збивають передані Нідерландами F-16

Президент Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО та захист від реактивних "Шахедів".

Зеленський: Значну частину реактивних "Шахедів" збивають передані Нідерландами F-16
Володимир Зеленський
Фото: Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони обговорили посилення захисту України від російських атак реактивними "Шахедами".

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, значний відсоток реактивних безпілотників збивають винищувачі F-16, які Нідерланди передали Україні. Він зазначив, що є можливості додатково підтримати роботу літаків відповідними засобами.

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Також сторони обговорили інші варіанти захисту критичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони.

Окремо Зеленський поінформував Єттена про контакти української сторони з американською командою та можливі зустрічі у тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, США та Росією.

"Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі", – заявив президент.

Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів та країні за підтримку України.

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