Зеленський: Значну частину реактивних "Шахедів" збивають передані Нідерландами F-16

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони обговорили посилення захисту України від російських атак реактивними "Шахедами".
Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.
За словами Зеленського, значний відсоток реактивних безпілотників збивають винищувачі F-16, які Нідерланди передали Україні. Він зазначив, що є можливості додатково підтримати роботу літаків відповідними засобами.
Також сторони обговорили інші варіанти захисту критичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони.
Окремо Зеленський поінформував Єттена про контакти української сторони з американською командою та можливі зустрічі у тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, США та Росією.
"Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі", – заявив президент.
Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів та країні за підтримку України.
- Нідерланди виділять 10 млн євро для підготовки військовослужбовців в України. Також країна виділяє Україні додаткові 327 млн євро на відбудову. Кошти спрямують на ремонт енергетичної системи, відновлення критичної інфраструктури тощо.